Тираж Nintendo Switch превысил 89 миллионов, игр для неё — 632 миллиона
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Nintendo опубликовала финансовый отчёт за финансовый квартал, который начался в апреле 2021 года и закончился 30 июня. Дела компании прошли неплохо. Однако из-за отсутствия крупных игр продажи всех консолей упали почти на 28%, и это сказалось на прибыли, хоть и не существенно.
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Главные данные из отчёта
- За период с апреля по июнь отгрузили почти 4,5 миллиона консоли Nintendo Switch
- За всё время было продано более 89 миллионов Switch
- Всего было продано 632, 4 миллиона игр для консоли
- Продажи видеоигр упали на 10,2%
- Прибыль с цифровых продаж снизилась на 24,9%
- Animal Crossing: New Horizons — 33,89 миллиона копий
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 23, 2 миллиона копий
- Super Mario Odyssey — 21,4 миллиона копий
- Super Smash Bros. Ultimate — 24,77 миллиона копий
- Super Mario Party — 15,72 миллиона копий
- Splatoon 2 — 12,45 миллиона копий
Новая модель Nintendo Switch выйдет 8 октября. Она получит обновлённый OLED-дисплей и улучшенный звук. Цена превысит 30 тысяч рублей. Вероятно, с релизом консоли продажи резко поднимутся вверх.
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