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Тираж Nintendo Switch превысил 89 миллионов, игр для неё — 632 миллиона

Тираж Nintendo Switch превысил 89 миллионов, игр для неё — 632 миллиона
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Nintendo опубликовала финансовый отчёт за финансовый квартал, который начался в апреле 2021 года и закончился 30 июня. Дела компании прошли неплохо. Однако из-за отсутствия крупных игр продажи всех консолей упали почти на 28%, и это сказалось на прибыли, хоть и не существенно.

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Главные данные из отчёта

  • За период с апреля по июнь отгрузили почти 4,5 миллиона консоли Nintendo Switch
  • За всё время было продано более 89 миллионов Switch
  • Всего было продано 632, 4 миллиона игр для консоли
  • Продажи видеоигр упали на 10,2%
  • Прибыль с цифровых продаж снизилась на  24,9%
  • Animal Crossing: New Horizons — 33,89 миллиона копий
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 23, 2 миллиона копий
  • Super Mario Odyssey — 21,4 миллиона копий
  • Super Smash Bros. Ultimate — 24,77 миллиона копий
  • Super Mario Party — 15,72 миллиона копий
  • Splatoon 2 — 12,45 миллиона копий

Новая модель Nintendo Switch выйдет 8 октября. Она получит обновлённый OLED-дисплей и улучшенный звук. Цена превысит 30 тысяч рублей. Вероятно, с релизом консоли продажи резко поднимутся вверх.

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