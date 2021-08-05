«Я испортил её день рождения». Отец подарил дочери Nintendo Switch и расстроил её

Редактор популярного издания Kotaku Люк Планкетт опубликовал на сайте небольшую, личную историю. Всё началось с того, что его дочери исполнилось 11 лет, и в этот день Люк со своей женой захотели порадовать дочь чем-то особенным. Планкетт с супругой решили подарить девочке Nintendo Switch. Она давно хотела эту консоль, поэтому её желание исполнилось.

Новость по теме Вышла игра Nothing To Remember — это триллер на рабочем столе за 200 рублей

Родители вручили подарок дочери с самого утра. По словам Люка, она была очень рада. Ей хотелось скорее попробовать во что-то поиграть, поэтому Планкетт решил связать свой действующий аккаунт с играми с консолью дочки, чтобы тайтлы стали общими. Произошло неожиданное — сервис запросил у Люка код из программы Google Authenticator. Он тут же зашёл в приложение, но никакого кода там не было.

«Когда Switch запросил резервный пароль, я стал волноваться. Я уверен, что из всех людей только моя мама записывает пароли и хранит их в маленькой книжечке, верно? Я решил, что восстановить учётную запись мне поможет поддержка Nintendo, но и тут я ошибался», — рассказал Люк Планкетт.

Поддержка не смогла оказать нужную помощь, так как в связи с пандемией COVID-19 никто не предоставил отцу номер телефона. Был только один вариант — через специальную форму на сайте. Этот процесс занимает неделю, поэтому теперь им остаётся только ждать. Люк отметил, что в этот день у дочери был отличный день рождения с друзьями, но осадок от испорченного впечатления после подарка остался.