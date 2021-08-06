СМИ: ремейк Dead Space выйдет осенью 2022 года

Известный журналист издания GamesBeat и инсайдер Джефф Грабб со ссылкой на свои надёжные источники сообщил возможную дату релиза ремейка Dead Space. По его словам, Electronic Ars и разработчики из студии Motive планируют выпустить игру осенью 2022 года. Грабб отметил, что это лишь приблизительная дата, которая может измениться.
Каких-либо деталей о ремейке Dead Space стоит ждать ближе к концу 2021 года. Возможно, авторы начнут выкладывать трейлеры тайтла, делиться деталями с крупными изданиями и так далее. Большая вероятность, что создатели подготовят что-то по игре в рамках церемонии The Game Awards, которая проходит в декабре
Переосмысление Dead Space анонсировали на EA Play Live 2021. Разработчики обещали, что сделают игру, которая по духу очень близка оригинальной Dead Space. Конечно, технически космический экшен будет выглядеть по-другому. Авторы хотят использовать все возможности современного железа и значительно преобразить игру.
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