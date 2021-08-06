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Тестирование спортивной аркады Riders Republic пройдёт с 23 по 25 августа

Тестирование спортивной аркады Riders Republic пройдёт с 23 по 25 августа
Аудио-версия:
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Ubisoft объявила сроки проведения закрытого бета-тестирования спортивной аркады Riders Republic. Оно стартует 23 августа в 19:00 мск и продлится до 25 числа. Подать заявку на участие можно на официальном сайте игры. Если оформить подписку Ubisoft+, то доступ будет гарантирован. Видеоролик можно посмотреть ниже.

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Riders Republic — спортивная аркада от разработчиков Steep. В игре предстоит заниматься различными экстремальными видами спорта. Действие тайтла развернётся в разнообразных национальных парках США. Игрокам можно будет попробовать свои силы на горных велосипедах, лыжах, сноубордах, вингсьютах и многом другом. Лучше всего играть с друзьями, но можно и в одиночку.

На видео показали кадры игрового процесса на разных локациях, от лесов до гор.

Riders Republic выйдет 28 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Оформить предзаказ игры можно через официальный сайт Ubisoft. На нём необходимо выбрать нужную платформу и издание. Предварительный заказ для ПК стоит от 2499 рублей, а на PlayStation — от 4499 рублей.

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