Coca-Cola отказалась спонсировать Overwatch League из-за скандала с сексизмом в Blizzard

Издание The Washington Post сообщило о том, что Coca-Cola, T-Mobile и страховая компания State Farm решили пересмотреть своё спонсорство Overwatch League. Всё из-за скандала с сексизмом в Activision Blizzard. Видимо, крупные компании не хотят ассоциировать себя со скандалом и разбирательствами.

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State Farm попросила убрать рекламу со стендов будущего матча Overwatch League.

Coca-Cola не уточнила, собирается ли она убирать свою рекламу, но тоже обещала пересмотреть условия спонсорства Overwatch League.

Упоминания T-Mobile были удалены с сайтов Call of Duty и Overwatch.

Если State Farm и Coca-Cola всерьёз решат полностью разорвать контракты с Activision Blizzard, то прибыль последней с киберспортивных мероприятий заметно снизится.

После того как Джей Аллен Брак покинул Activision Blizzard, соруководителями компании стали Джен Онил и Майк Ибарра. Первая возглавляла американскую студию Vicarious Visions, а мужчина был вице-президентом Xbox.