Стример GTA отказался от $ 5 млн от «Фейсбука»

Популярный в сообществе стример GTA 5 RP под псевдонимом Penta на одной из своих трансляций рассказал о предложении от «Фейсбука». Компания хотела, чтобы мужчина начал стримить на Facebook Gaming. За это она предлагала стримеру пять миллионов долларов, но тот в итоге отказался. Момент с рассказом этой истории можно посмотреть на нарезке фанатского канала.
«Могу сказать, что мне предложили столько денег, как если бы я сходил на шоу «Кто хочет стать миллионером?» и выиграл там пять раз», — рассказал Penta.
Количество фолловеров на канале стримера достигло отметки в 269 тысяч человек. В основном на прямых трансляциях он играет на ролевых серверах GTA 5. Редко мужчина проводит разговорные стримы или заглядывает в другие игры.
В 2020 году «Фейсбук» приходил с подобным предложением к другим стримерам, в том числе к топам платформы вроде Ninja и Shroud. Однако они тоже отказались.
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