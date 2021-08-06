Всё для перекупщиков: в DNS появилась партия PS5, её сразу раскупили, клиенты недовольны

4 июля DNS объявила о возобновлении продаж PS5 и PS5 Digital Edition 6 июля в 10:00 мск. Очередная волна началась, но не всё прошло так гладко, как хотелось.
Многие покупатели не смогли даже поместить консоль в корзину. Им мешали технические неполадки и проблемы. У кого-то возникли трудности при оплате покупки. Большая часть пользователей пожаловалась на плохую работу ритейлера. Такой спрос, конечно же, связан с дефицитом PS5. Все доступные в продаже модели раскупили за считанные минуты.
Многие даже заявили, что DNS заранее договорилась с перекупщиками о продаже консолей. Это сделано якобы для получения большей прибыли. Не обошлось и без доброжелательных людей. Малая часть покупателей защищает ритейлера и говорит, что он ни в чём не виноват — так сложились обстоятельства. В любом случае, в свободной продаже новых консолей Sony уже нет. Также можно заметить, что некоторые комментарии пользователей удалены модераторами. Видимо, люди опустились до угроз и оскорблений.
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