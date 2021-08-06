Блогер превратил PS2 в портативную консоль с помощью 3D-принтера

Автор YouTube-канала GingerOfOz представил самодельную портативную консоль, которую он собрал из полноразмерной консоли PS2. Своим размером устройство схоже с Nintendo Switch. Свою работу блогер назвал PS2 Eclipse. Видео можно посмотреть ниже.
Корпус консоли ютубер сделал при помощи 3D-принтера, а вот над внутренностями пришлось поработать дольше. Чтобы все элементы поместились внутрь PS2 Eclipse, автору пришлось разрезать материнскую плату PS2 и сложить её пополам. Работоспособность устройства обеспечивает пара ячеек с энергией. По словам парня, их хватает на пару часов полноценной игры.
Приставка оснащена 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480p. Для управления автор использовал стики от Nintendo Switch и кнопки от PlayStation Vita. Также можно играть с помощью геймпада от PS2. Парень постарался и сделал ещё пару приятных элементов: разъём для наушников и встроенные динамики. Однако быстротой загрузок консоль похвастаться не может. Это связано с тем, что игры хранятся на USB-накопителе. У такой сборки есть ряд своих проблем. Например, устройство не всегда определяет подключённый контроллер или не срабатывает нажатие кнопок. Автор подчеркнул, что постарается исправить все недоработки в ближайшее время.
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