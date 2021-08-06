В Fortnite выключили анимацию, которая позволяла игрокам заниматься оральным сексом

Epic Games отключила анимацию Bear Hug в Fortnite. Она появилась в игре в начале августа вместе с ивентом в честь Арианы Гранде. Движение стоимостью 200 V-баксов было крайне безобидным — с его помощью один игрок мог обнять второго.
Однако некоторые пользователи заметили забавный баг. Если сначала присесть, а потом активировать анимацию, то герой игрока обхватит другого за ягодицы. Из-за этого складывается ощущение, будто персонаж удовлетворяет напарника оральными ласками. Пример ситуации — на видео ниже.
СМИ сходятся во мнении, что подобную шалость нашли в крайне неподходящий момент. Сейчас комьюнити Fortnite ждёт виртуальный концерт Арианы Гранде — первый начнётся в 1:00 мск 7 августа. А поскольку анимацию можно проводить с любым образом, то, например, можно увидеть ситуацию, когда аватар певицы делает приятное модели Леброна Джеймса или Неймара.
А выглядеть это движение должно вот так.
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