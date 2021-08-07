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Бывший баскетболист ЦСКА Иван Лазарев стал спортивным директором Virtus.pro

Бывший баскетболист ЦСКА Иван Лазарев стал спортивным директором Virtus.pro
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Бывший профессиональный игрок в баскетбол Иван Лазарев стал новым спортивным директором Virtus.pro. В киберспортивном клубе он будет отвечать за тренировочные процессы составов, общаться с менеджментом команд и с самими игроками. Помимо этого, он проследит за ментальным и моральным настроем участников организации. Вместе с этим Лазарев остался на посту комментатора студии RuHub — она входит в холдинг ESforce вместе с Virtus.pro.

Я провёл всю жизнь в системе профессиональных баскетбольных клубов России. В сферу моих интересов всегда входила работа по построению команды и разработка программ тимбилдинга для молодых спортсменов. Большинство дисциплин, в которых соревнуется VP — командные, поэтому мой опыт будет полезным. Налаживание коммуникации и понимания внутри составов станет одной из моих самых важных задач. Буду рад перенести опыт построения рабочих процессов из традиционных видов спорта в систему Virtus.pro.

Генеральный директор Virtus.pro Сергей Гламазда хотел выбрать на эту должность человека, который ранее не был задействован в киберспорте. Поэтому выбор пал на Лазарева — он может принести в индустрию что-то новое.

В мае 2021 года Лазарев уже попробовал свои силы в комментировании Dota 2. Спортсмен быстро адаптировался к новому амплуа и завоевал любовь комьюнити качеством исполняемой работы. Он планирует совмещать должность спортивного директора и освещение матчей по MOBA от Valve.

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С 2009-го по 2020-й Лазарев профессионально играл в баскетбол. За карьеру он успел выступить в «Зените», «Парме», ЦСКА и ряде других клубов. Спортсмен завоевал множество наград, в том числе золото на Евролиге-2016 и два трофея на чемпионате России.

Virtus.pro — один из самых известных киберспортивных клубов в СНГ и в мире. У организации есть составы по Dota 2, CS:GO и ряду других дисциплин. Команда по Dota 2 отобралась на чемпионат мира The International 2021 с призовым фондом в $ 40 млн.

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