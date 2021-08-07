В ранней версии The Last of Us: Part II заражённые были с взрывающимися ягодицами
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Один из ведущих дизайнеров игры The Last of Us: Part II Мэттью Галлант показал видео, где Элли отстреливается от Шаркунов — заражённых мутантов, которые отравляют газом и чьё тело покрыто грибковой инфекцией. После смерти Шаркуны взрываются. Однако их первая версия была с сомнительной особенностью — судя по всему, атака газом должна была происходить из-за взрывающихся ягодиц. Это видно в ролике.
The Last of Us: Part II — одна из главных игр 2020 года. Это экшн от третьего лица с элементами хоррора, выживания и стелс. Игра собрала множество как положительных, так и отрицательных отзывов, а также много наград — в частности, премию The Game Award в номинации «Игра года». По сюжету в игре представлено множество зараженных людей, в том числе Шаркуны — жертвы грибковой эпидемии.
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