Картридж игры Super Mario Bros. продан за рекордные 2 миллиона долларов

Всего месяц продержался рекорд стоимости одной игры. В начале июля на аукционе Heritage отлично сохранившаяся запечатанная копия Super Mario 64 была продана за 1 миллион 560 тысяч долларов.

И вот рекорд обновлён, причём в этом снова «замешаны» братья Марио. Винтажный картридж Super Mario Bros. в идеальном состоянии продан за 2 миллиона долларов. Игру приобрёл анонимный покупатель у сайта для коллекционеров Rally.

«Игра 1985 года, созданная для оригинальной консоли Nintendo, так и не была открыта. Это большая редкость для таких старых видеоигр», — объяснил Роб Петроццо, один из основателей сайта коллекционирования Rally.

Пользователи этого сервиса объединяются для совместных покупок и таким образом зарабатывают на перепродаже. Этот картридж Super Mario Bros. они купили в апреле 2020 года. И теперь каждый, кто вложил в покупку, например, 100 долларов, получил от продажи 950 долларов.