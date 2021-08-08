Издатель GTA V и RDR2 выпустит три переиздания до марта 2022 года. Какие игры — неизвестно

В августе издатель Take-Two опубликовал финансовый отчёт, в котором, в том числе, значились планы на переиздания. Официально запланированы переиздания GTA V и Kerbal Space Program для консолей нового поколения (PS5 и Xbox SS|X) и самостоятельная версия GTA Online.

Ещё три переиздания будут анонсированы позднее. Однако отмечается, что это будут не полноценные переиздания, как могло бы случиться с более старыми версиями той же GTA. Почти наверняка обновление коснётся готовых игр. И скорее это будет версия RDR2 для новых PlayStation и Xbox, нежели ремейк GTA 3 или Vice City.

Финансовый отчёт Take-Two Фото: ir.take2games.com

В том же отчёте Take-Two сообщила, что на данный момент продажи GTA V вышли на уровень 150 миллионов копий. А у Red Dead Redemption 2 — более 38 миллионов копий.