В FIFA 22 появится карточка российского футболиста Александра Мостового

Electronic Arts, издатель серии FIFA, анонсировал карточку известного в прошлом российского футболиста Александра Мостового. Он появится в FIFA 22 числе «Героев FUT», с рейтингом — 86. Мостовой — первый футболист из России со специальной карточкой в новой игре серии.

Специальный постер Мостового отсылает к его прозвищу «Царь». Так его стали называть во время игры за испанскую «Сельту». В её составе Мостовой играл с 1996 по 2004 годы, сыграв 249 матчей и забив 64 гола. Болельщики «Сельты» считают его одним из лучших игроков в истории, и в 2001 году инициировали сбор средств на установку памятника. Впрочем, он до сих пор не появился.

Сейчас в состав «Герои FUT» входят 12 футболистов:

«Герои FUT» — это новые версии карточек, которые EA добавит в FIFA 22 . Разработчик так описывает их: «Это особые версии игроков, созданные в честь самых запомнившихся футболистов и представляющие те самые незабываемые моменты, в которые они навсегда покоряли сердца болельщиков». На анонсирующих постерах все футболисты изображены в стиле супергероев.

Напомним, релиз FIFA 22 состоится 1 октября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а улучшенная версия с системой HyperMotion — на PS5 и Xbox Series.