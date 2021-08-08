В FIFA 22 появится карточка российского футболиста Александра Мостового

Electronic Arts, издатель серии FIFA, анонсировал карточку известного в прошлом российского футболиста Александра Мостового. Он появится в FIFA 22 числе «Героев FUT», с рейтингом — 86. Мостовой — первый футболист из России со специальной карточкой в новой игре серии.
Специальный постер Мостового отсылает к его прозвищу «Царь». Так его стали называть во время игры за испанскую «Сельту». В её составе Мостовой играл с 1996 по 2004 годы, сыграв 249 матчей и забив 64 гола. Болельщики «Сельты» считают его одним из лучших игроков в истории, и в 2001 году инициировали сбор средств на установку памятника. Впрочем, он до сих пор не появился.
Сейчас в состав «Герои FUT» входят 12 футболистов:
Напомним, релиз FIFA 22 состоится 1 октября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а улучшенная версия с системой HyperMotion — на PS5 и Xbox Series.
- 8 августа 2021
-
20:16
-
14:39
-
14:05
-
13:36
- 7 августа 2021
-
20:43
-
13:14
- 6 августа 2021
-
19:25
-
18:37
-
17:46
-
15:53
-
14:42
-
14:02
-
13:52
-
13:50
-
12:19
-
11:24
-
11:04
- 5 августа 2021
-
19:27
-
19:21
-
17:14
-
16:02
-
15:16
-
13:37
-
13:09
-
12:40
-
12:23
-
12:17
-
11:23
- 4 августа 2021
-
23:03
-
20:30
-
18:14
-
18:09
-
16:08
-
14:55
-
13:54