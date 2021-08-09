В Steam выйдет культовая игра Cookie Clicker, где нужно кликать на печеньку

Разработчик популярной браузерной игры Cookie Clicker Жульен «Orteil» Тьенно объявил, что тайтл появится в Steam уже 1 сентября. Кликер будет продаваться за 5 долларов. В честь анонса создатель представил небольшой трейлер, который можно посмотреть ниже.

Cookie Clicker вышла в 2013 году и быстро обрела популярность. Смысл игры — сделать как можно больше кликов на одну печеньку, чтобы из неё получалось ещё больше печенек. Потом на них можно, например, купить бабушку, которая будет их печь, или построить завод по их производству. Кликер породил большое количество подражателей и стал одним из тех, кто дал жизнь жанру.

В честь выхода в Steam игра получит ряд улучшений. Среди них: более 500 достижений, возможность облачного сохранения, поддержка многих языков, музыка от композитора Minecraft, большое количество мини-игр и многое другое. На странице в магазине Valve кликер можно добавить в список желаемого.