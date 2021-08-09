Показана фигурка 2B в белом платье из NieR: Automata — её можно раздеть

Компания Sky Top анонсировала новую фигурку героини 2B из NieR: Automata. Девушка-андроид представлена в белом платье, чулках и на каблуках. Все элементы одежды можно легко снять. У ног героини воткнуты её фирменные мечи. Сама статуэтка выполнена в масштабе 1/4, её высота составляет 47 сантиметров, а ширина — 43 сантиметра.

2B — один из самых популярных женских персонажей в видеоиграх. Она стала главной героиней экшена NieR: Automata от студии PlatinumGames. Ранее для 2B уже выпускали множество различных фигурок, как откровенных, так и обычных. На основе образа девушки сделано большое количество косплеев и артов.

Предварительный заказ фигурки уже можно сделать на сайте до 19 августа. Цена составляет 36 тысяч рублей. Примечательно, что тираж статуэтки ограничен — всего 288 штук. Появится ли позже дополнительная партия, пока неизвестно. Поставки начнутся в первом квартале 2022 года.