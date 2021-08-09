Закрытый тест Back 4 Blood привлёк 100 тысяч игроков в Steam

В начале августа началось закрытое бета-тестирование Back 4 Blood. Оно завершится 9 числа в 22:00 по мск. Сервис SteamBD предоставил данные по количеству одновременных игроков тайтла в Steam. Пиковый онлайн удалось достичь в прошедшую субботу — он составил 98 тысяч игроков. Также шутер попал в топ-10 в общем чарте Steam.
Для доступа к закрытому тесту нужно было сделать предварительный заказ Back 4 Blood или получить ключ от издателя Warner Bros. Interactive Entertainment. Впрочем, если вы не успели попасть в тестирование, то с 12 по 16 августа это смогут сделать все желающие.
Back 4 Blood выйдет 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Предварительные заказы шутера открыты во всех магазинах. Например, в Steam стандартное издание обойдётся в 1999 рублей.
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