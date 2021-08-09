«Как ты назвал меня?» Зомби из Back 4 Blood оскорбил темнокожего геймера «н-словом»

Игрокам Back 4 Blood удалось случайно найти в игре зомби, который выкрикнул «слово на букву н». Таким выражением обычно пытаются оскорбить темнокожих. Первым на это обратило внимание издание Kotaku. Многие стримеры и обычные игроки отметили, что слышали это слово уже не раз.

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В качестве примера можно посмотреть один из фрагментов. На нём отчётливо слышно «N-слово». Остальные звуки мертвецов оказались вполне обычными, они не выделяются на общем фоне так сильно, как это.

Издатель тайтла Warner Bros. Games. объяснил ситуацию. Оказалось, что никакого оскорбления нет. Такой казус случился из-за простого бага, который вызван перемешиванием двух разных аудиодорожек. В результате из бессвязного рычания получилось целое слово. Компания заверила, что к релизу этой ошибки точно не будет.

Выход Back 4 Blood состоится 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Предварительные заказы шутера открыты во всех магазинах.