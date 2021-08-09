Треть мужчин предпочитает играть за женских персонажей из-за их внешнего вида и бонусов

Компания Quantic Foundry провела исследование с участием 2956 игроков. В ходе него удалось выяснить много интересных деталей. Например, стало известно, что 29% геймеров-мужчин предпочитают играть за женских персонажей по ряду причин.

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Другие данные из исследования

Свою роль играет и возраст. Чем геймер старше, тем больше вероятность, что он выберет женского персонажа.

48% мужчин чаще всего выбирают в играх мужских героев.

22% мужчин не важен пол персонажа.

Всего 9% девушек выбирают мужских персонажей.

В 76% случаев девушки предпочитают играть за женских персонажей.

11% девушек не важен пол героя.

Специалисты объяснили такое сильное желание геймеров-мужчин играть за женщин. В различных онлайн-играх персонаж женского пола может с большей вероятностью получить помощь от других игроков, чем герой-мужик. Плюс, когда игрок видит девушку, он автоматически относится к ней, как к лёгкому противнику. Авторам исследования удалось заключить ещё одну причину — пятая точка. Если игроку придётся смотреть на чей-то тыл в ходе игры, то лучше, чтобы он был женским.

Сами же девушки своё решение объясняют тем, что им просто приятнее играть за свой пол. По их словам, женские герои выглядят красивее и привлекательнее. Ту же логику используют и парни.