Вышел геймплейный трейлер Duke Nukem Begins — отменённого приквела серии

Бывший аниматор студии Janimation Грегор Пунчац опубликовал геймплейный трейлер Duke Nukem Begins. Это отменённый приквел ко всей франшизе, который так и не вышел из-за судебных разбирательств и других проблем. Его разработка велась в 2000-х студией Gearbox. Игра должна была рассказать историю становления Дюка Нюкема.

В показанном вертикальном срезе геймплея Duke Nukem Begins можно увидеть особенности экшена. Среди них есть возможность отрывать конечности у врагов и использовать их как оружие, а также стрельба сразу с двух рук. Ещё обещали кооператив на четырёх игроков.

«Решение о завершении разработки игры буквально сломало нас. Мы думали, что сможем встать на равных с крупными создателями игровых тайтлов того времени, но у нас так ничего и не вышло. Обидно, но зато я хоть покажу вам этот трейлер сейчас», — рассказал Грегор Пунчац.

По словам Пунчаца, он надеется на возможность вновь попытаться возродить серию Duke Nukem, в частности — Duke Nukem Begins.