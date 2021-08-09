Вышел геймплейный трейлер Duke Nukem Begins — отменённого приквела серии

Бывший аниматор студии Janimation Грегор Пунчац опубликовал геймплейный трейлер Duke Nukem Begins. Это отменённый приквел ко всей франшизе, который так и не вышел из-за судебных разбирательств и других проблем. Его разработка велась в 2000-х студией Gearbox. Игра должна была рассказать историю становления Дюка Нюкема.
В показанном вертикальном срезе геймплея Duke Nukem Begins можно увидеть особенности экшена. Среди них есть возможность отрывать конечности у врагов и использовать их как оружие, а также стрельба сразу с двух рук. Ещё обещали кооператив на четырёх игроков.
«Решение о завершении разработки игры буквально сломало нас. Мы думали, что сможем встать на равных с крупными создателями игровых тайтлов того времени, но у нас так ничего и не вышло. Обидно, но зато я хоть покажу вам этот трейлер сейчас», — рассказал Грегор Пунчац.
По словам Пунчаца, он надеется на возможность вновь попытаться возродить серию Duke Nukem, в частности — Duke Nukem Begins.
- 9 августа 2021
-
15:56
-
15:48
-
14:13
-
13:37
-
12:50
-
12:48
-
12:03
-
11:19
-
10:58
- 8 августа 2021
-
20:16
-
14:39
-
14:05
-
13:36
- 7 августа 2021
-
20:43
-
13:14
- 6 августа 2021
-
19:25
-
18:37
-
17:46
-
15:53
-
14:42
-
14:02
-
13:52
-
13:50
-
12:19
-
11:24
-
11:04
- 5 августа 2021
-
19:27
-
19:21
-
17:14
-
16:02
-
15:16
-
13:37
-
13:09
-
12:40
-
12:23