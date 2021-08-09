400 часов работы. Дизайнер создал модель карты GTA 5 на 3D-принтере

Дизайнер и технолог Дом Риккобене на своей странице в «Твиттере» рассказал о создании большой детальной трёхмерной модели карты GTA V. По словам автора, на создание проекта у него ушло около 400 часов. Риккобене остался доволен результатом. Процесс можно посмотреть ниже.

Новость по теме Треть мужчин предпочитает играть за женских персонажей из-за их внешнего вида и бонусов

Изначально Дом хотел создать карту Red Dead Redemption 2. Для этого он даже просканировал всю местность и постройки с помощью специального скрипта. В итоге он принял решение сделать карту GTA V.

Как только автор получил все данные карты, он начал распечатывать локацию на 3D-принтере. Так как целиком сделать всю карту просто невозможно, Риккобене решил разделить её на квадраты и потом собрать воедино. Весь этот процесс занял очень много времени. Сам Дом подчеркнул, что реализация такого проекта оказалась куда сложнее, чем он думал, но зато он получил опыт.

Теперь полученные знания автор хочет применить на создание полноценной карты Red Dead Redemption 2. На этот проект Дом уже потратил 200 часов. Он предположил, что ему потребуется ещё около 300-400 часов.