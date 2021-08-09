СМИ: до марта 2022 года выйдет ремастер одной из классических GTA

Сооснователь игрового СМИ Энди Робинсон обратил внимание на финансовый отчёт Take-Two, в котором компания заявила о выходе трёх переосмыслений её старых игр. В «Твиттере» журналист практически прямым текстом сказал, что часть этих проектов имеет прямое отношение к GTA.

«Некоторые из них почти наверняка относятся к GTA».

Слухи о ремастерах оригинальных частей GTA гуляют по сети не первый месяц. Об этом сообщают многие инсайдеры, а сама Take-Two обещает выпуск нескольких ремастеров неизвестных игр. СМИ предполагают, что Rockstar Games в первую очередь заинтересована в переиздании GTA 3 как первой успешной 3D-игры во франшизе. 22 октября 2021-го экшену исполнится 20 лет.

Сейчас Rockstar Games занимается GTA 6, которая так до сих пор и не анонсирована. Между тем недавно франшиза превзошла очередную солидную цифру. Тираж пятой части превысил отметку в 150 миллионов копий, а вся серия разошлась в количестве 350 миллионов проданных игр.