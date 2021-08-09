«Ведьмаки, ко мне!» Новый тизер мультфильма «Ведьмак. Кошмар волка» от Netflix

Netflix выпустил официальный тизер анимационного сериала «Ведьмак. Кошмар волка». Ролик длительностью 2 минуты опубликован на канале онлайн-кинотеатра на YouTube.
В трейлере показаны события, которые произошли с Весемиром ещё до его превращения в охотника на монстров. Авторы продемонстрировали ритуал, через который проходят все юноши, желающие стать ведьмаками. После этого трейлер начинает набирать в экшене, создатели показывают сцены сражений Весемира с различными монстрами и колдунами. Можно заметить, что у ведьмака будет сопровождающая — волшебница, имя которой пока неизвестно. В конце ролика Весемир просит других ведьмаков объединиться и последовать за ним. Судя по всему, это сцена перед важным сражением.
«Ведьмак. Кошмар волка» выйдет на Netflix 23 августа 2021 года. В декабре также состоится премьера второго сезона полноценного сериала с Генри Кавиллом в главной роли. Все десять серий появятся на Netflix 17-го числа.
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