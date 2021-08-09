Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

«Ведьмаки, ко мне!» Новый тизер мультфильма «Ведьмак. Кошмар волка» от Netflix

«Ведьмаки, ко мне!» Новый тизер мультфильма «Ведьмак. Кошмар волка» от Netflix
Комментарии

Netflix выпустил официальный тизер анимационного сериала «Ведьмак. Кошмар волка». Ролик длительностью 2 минуты опубликован на канале онлайн-кинотеатра на YouTube.

В трейлере показаны события, которые произошли с Весемиром ещё до его превращения в охотника на монстров. Авторы продемонстрировали ритуал, через который проходят все юноши, желающие стать ведьмаками. После этого трейлер начинает набирать в экшене, создатели показывают сцены сражений Весемира с различными монстрами и колдунами. Можно заметить, что у ведьмака будет сопровождающая — волшебница, имя которой пока неизвестно. В конце ролика Весемир просит других ведьмаков объединиться и последовать за ним. Судя по всему, это сцена перед важным сражением.

Тест. Из какой игры цитата? Тест. Из какой игры цитата?

«Ведьмак. Кошмар волка» выйдет на Netflix 23 августа 2021 года. В декабре также состоится премьера второго сезона полноценного сериала с Генри Кавиллом в главной роли. Все десять серий появятся на Netflix 17-го числа.

10 лучших игр в стиле GTA: от нуара True Crime до покатушек в «Симпсонах» 10 лучших игр в стиле GTA: от нуара True Crime до покатушек в «Симпсонах»
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021