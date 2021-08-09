Красти-бургеры, пончики и кексы. В сентябре выйдет кулинарная книга по «Симпсонам»

Писательница Лорел Рэндольф анонсировала кулинарную книгу с рецептами из мультсериала «Симпсоны». Она называется The Unofficial Simpsons Cookbook. Сборник рецептов выйдет 16 сентября, купить его можно на сайте за 22 доллара (примерно 1800 рублей).

В книге Рэндольф собрала множество рецептов известных напитков и блюд из шоу. Женщина выразила радость факту, что это наконец случилось. Всего писательница включила в книгу 70 рецептов. Среди них есть популярные в мультсериале «Красти-бургеры», алкогольный напиток «Горючий Мо», пончики с розовой глазурью, шоколадно-вишнёвые кексы Лизы и многое другое. Таким образом, поклонники шоу смогут приготовить любимые блюда из «Симпсонов» в домашних условиях.

«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Его транслируют в течение 30 лет, всего выпустили 32 сезона. Премьера 33-го состоится 26 сентября 2021 года.