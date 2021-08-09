Красти-бургеры, пончики и кексы. В сентябре выйдет кулинарная книга по «Симпсонам»

Писательница Лорел Рэндольф анонсировала кулинарную книгу с рецептами из мультсериала «Симпсоны». Она называется The Unofficial Simpsons Cookbook. Сборник рецептов выйдет 16 сентября, купить его можно на сайте за 22 доллара (примерно 1800 рублей).
В книге Рэндольф собрала множество рецептов известных напитков и блюд из шоу. Женщина выразила радость факту, что это наконец случилось. Всего писательница включила в книгу 70 рецептов. Среди них есть популярные в мультсериале «Красти-бургеры», алкогольный напиток «Горючий Мо», пончики с розовой глазурью, шоколадно-вишнёвые кексы Лизы и многое другое. Таким образом, поклонники шоу смогут приготовить любимые блюда из «Симпсонов» в домашних условиях.
«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Его транслируют в течение 30 лет, всего выпустили 32 сезона. Премьера 33-го состоится 26 сентября 2021 года.
- 9 августа 2021
-
19:14
-
19:10
-
18:26
-
17:26
-
17:06
-
16:43
-
15:56
-
15:48
-
14:13
-
13:37
-
12:50
-
12:48
-
12:03
-
11:19
-
10:58
- 8 августа 2021
-
20:16
-
14:39
-
14:05
-
13:36
- 7 августа 2021
-
20:43
-
13:14
- 6 августа 2021
-
19:25
-
18:37
-
17:46
-
15:53
-
14:42
-
14:02
-
13:52
-
13:50
-
12:19
-
11:24
-
11:04
- 5 августа 2021
-
19:27
-
19:21
-
17:14