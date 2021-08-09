Хидео Кодзима выразил обеспокоенность популярностью цифровых носителей

Японский геймдизайнер и основатель студии Kojima Productions Хидео Кодзима запустил дискуссию в своём «твиттере». Маэстро серьёзно обеспокоен будущим без физических носителей. Он до сих пор старается приобретать диски, пластинки и бумажные книги.

Кодзима считает, что люди в любой момент могут потерять доступ к своим цифровым покупкам. Геймдизайнер объяснил это тем, что в странах постоянно что-то меняется и в один момент всё может дойти до данных в сети, в том числе и до цифровых приобретений.

«Мы можем потерять доступ к нашим любимым книгам, видеоиграм, фильмам и музыке. Если это случится, будет страшно», — рассказал Хидео Кодзима.

Цифровой рынок в последние годы значительно вырос. Особенно это можно было наблюдать в 2020 году, когда покупки в цифре увеличились на 74% по сравнению с 2019-м.