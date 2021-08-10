Фанаты Half-Life 2 объединятся, чтобы побить рекорд пикового онлайна в шутере

Фанаты Half-Life 2 решили устроить небольшой флэшмоб, чтобы напомнить Valve о важности игры. Они планируют установить в тайтле новый пиковый онлайн. Игроки хотят массово зайти в Steam-версию шутера. Участие в этом примут как обычные пользователи, так и известные блогеры. Например, ютубер noclick выпустил короткое видео с призывом. Ролик можно посмотреть ниже.

Флэшмоб стартует 14 августа в 18:00 мск. Чтобы принять в нём участие, необходимо через клиент Steam зайти в обычную версию игры. Episode One, Episode Two и модификации засчитываться не будут.

Информации о пиковом онлайне есть разная. Согласно данным SteamBD, за прошедшие десять лет в игре максимум находилось 13 216 человек. Фанаты серьёзно настроены побить рекорд и установить пиковый онлайн в районе 15 000 одновременных игроков.