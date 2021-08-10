ПК-версия PUBG стала бесплатной до 17 августа

ПК-версия PUBG: Battlegrounds стала бесплатной на неделю, акция закончится 17 августа. Об этом разработчики сообщили на странице игры в Steam. Доступ открыт всем желающим. Все награды и достижения перейдут в полную версию PUBG после её покупки.
Новых игроков в королевской битве ждут особые испытания. Например, пролететь на парашюте 600 метров или использовать ряд эмоций. За выполнение этих заданий геймеров наградят специальными призами. Важно отметить, что доступ к внутриигровому магазину будет доступен только после приобретения тайтла.
В последнее время в сети активно ходят слухи о том, что разработчики PUBG: Battlegrounds хотят перевести игру на условно-бесплатную модель. Начавшаяся акция, по мнению инсайдеров, станет этакой пробой пера. Если KRAFTON привлечёт достаточное количество участников, то шутер могут сделать F2P.
- 10 августа 2021
-
11:22
-
11:16
-
11:09
-
11:04
- 9 августа 2021
-
19:14
-
19:10
-
18:26
-
17:26
-
17:06
-
16:43
-
15:56
-
15:48
-
14:13
-
13:37
-
12:50
-
12:48
-
12:03
-
11:19
-
10:58
- 8 августа 2021
-
20:16
-
14:39
-
14:05
-
13:36
- 7 августа 2021
-
20:43
-
13:14
- 6 августа 2021
-
19:25
-
18:37
-
17:46
-
15:53
-
14:42
-
14:02
-
13:52
-
13:50
-
12:19
-
11:24