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ПК-версия PUBG стала бесплатной до 17 августа

ПК-версия PUBG стала бесплатной до 17 августа
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ПК-версия PUBG: Battlegrounds стала бесплатной на неделю, акция закончится 17 августа. Об этом разработчики сообщили на странице игры в Steam. Доступ открыт всем желающим. Все награды и достижения перейдут в полную версию PUBG после её покупки.

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Новых игроков в королевской битве ждут особые испытания. Например, пролететь на парашюте 600 метров или использовать ряд эмоций. За выполнение этих заданий геймеров наградят специальными призами. Важно отметить, что доступ к внутриигровому магазину будет доступен только после приобретения тайтла.

В последнее время в сети активно ходят слухи о том, что разработчики PUBG: Battlegrounds хотят перевести игру на условно-бесплатную модель. Начавшаяся акция, по мнению инсайдеров, станет этакой пробой пера. Если KRAFTON привлечёт достаточное количество участников, то шутер могут сделать F2P.

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