Фанат Minecraft создал детальную карту The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Пользователь реддита под ником Dinaeh рассказал о своём достижении в Minecraft. Энтузиаст создал в песочнице полноценную детальную карту The Legend of Zelda: Breath of the Wild. По словам автора, такая усердная работа даётся ему очень тяжело, но самое главное — получить результат.

Dinaeh воссоздал каждый регион из Breath of the Wild. На его карте можно увидеть пустыню, кипящий вулкан, поля, ледяной север и другие локации. Автор планирует выложить свою работу в открытый доступ, но сначала хочет исправить все ошибки. Ему также нужно время, чтобы добавить NPC, различные храмы и святилища.

«Я правда хочу выложить карту в открытый доступ, но мне кажется, что Nintendo будет не рада. Если кто-нибудь знает, как мне связаться с компанией, то дайте знать», — написал Dinaeh в одном из комментариев. Энтузиаст активно общается с пользователями в комментариях и отвечает на разные вопросы. Самый популярный — сколько же времени ушло на создание всей карты? Пока что автор не дал ответ.