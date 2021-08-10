Фанат Final Fantasy потратил 11 лет, чтобы получить все трофеи в каждой игре серии

Пользователь «Реддита» Rebourne07 стал первым человеком в мире, получившим все трофеи в каждой части Final Fantasy. Геймер опубликовал скриншот, на котором можно увидеть, что у него получены платиновые трофеи во всех 25 частях серии. Rebourne07 дал изданию небольшое интервью, в ходе которого ответил на разные вопросы.

Свой первый приз игрок получил в Final Fantasy XIII на PS3 в ноябре 2010 года. С тех пор он начал охоту за трофеями. Она длится уже на протяжении 11 лет. Вероятно, с выходом следующей номерной части Final Fantasy XVI геймер продолжит свою гонку.

По словам Rebourne07, в начале 2021 года было около 15 игроков, получивших все призы в каждой Final Fantasy, но ситуация изменилась с выходом Final Fantasy XIV на PS5. Большая часть геймеров отсеялась, но остался один пользователь, который почти догнал рекордсмена. Это игрок под именем DoctorTaco, ему нужно получить всего два приза.

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Чтобы достигнуть такого результата, геймеру пришлось серьёзно постараться. Одна из нелюбимых частей пользователя — Dissidia Final Fantasy NT. Парень был вынужден пройти её дважды, чтобы получить заветные трофеи. Как бы он не любил эту часть франшизы, обойти игру стороной Rebourne07 не смог. Фанат не желает кому-либо пройти тот же путь, который пришлось преодолеть ему. На получение такого результата он потратил около 3000 часов. Но сам парень отметил, что безумно рад стать первым человеком, достигшим такого достижения.

Следующая часть франшизы — Final Fantasy XVI — находится в разработке только для PS5. Однако авторы не исключают выход игры и на другие платформы, но только через какое-то время. Дата выхода тайтла неизвестна. По серии также выйдут мобильная королевская битва и игра в стиле Dark Souls под названием Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.