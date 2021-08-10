Герои, кооперативный режим матча и улучшенная камера — детали Ultimate Team в FIFA 22
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Electronic Arts опубликовала новый трейлер FIFA 22. В этот раз внимание уделили игровому режиму Ultimate Team. Компания поделилась нововведениями и рядом изменений, которые произойдут в игре. Видеоролик можно посмотреть ниже.
Главные детали Ultimate Team
- Разработчики полностью переработают режим Division Rivals. Он перейдёт на новую лестничную систему, в которой каждый дивизион будет состоять из отдельных элементов.
- Элементы будут следующие: ранги, этапы и контрольные точки. Ранги будут отражать прогресс в дивизионе, а контрольные точки – предотвращать потерю прогресса.
- Продвижение по лестнице будет зависеть от каждого сыгранного матча. Например, победа продвинет игроков вперёд, поражение — назад, а вот две победы откроют серию побед.
- Все игроки начнут с десятого дивизиона. Продвижение по лестнице будет зависеть только от них самих.
- В FIFA 22 появятся элитные дивизионы. В них попадут самые лучшие игроки FIFA Ultimate Team со всего мира. Прогресс в элитном подразделении будет схож с рейтингом навыков из FIFA 21.
- Игроки из элитного дивизиона будут соперниками других пользователей из того же подразделения. Это сделают для улучшения баланса игры.
- Еженедельные награды в Division Rivals можно будет получить, выиграв определённое количество матчей до конца недели. Чем больше игрок одержит побед, тем его награда будет выше.
- Теперь Division Rivals считается сезонным соревнованием, привязанным к общему сезону FUT. Он будет длиться около шести недель.
- Разработчики решили пересмотреть FUT Champions. Будет введена система баллов вместо победной, которая была ранее. Таким образом, игроки смогут добиваться прогресса даже при проигрышах.
- Чтобы попасть в FUT Champions, нужно набрать достаточное количество очков в Division Rivals. Как только игрок наберёт очки, его автоматически переведут в плей-офф для дальнейшей борьбы с чемпионами.
- В финале Champions авторы изменят баланс наград на обоих этапах соревнований при одновременном снижении общих требований к матчу.
- Новым режимом в товарищеских матчах FIFA Ultimate Team станет кооперативный публичный матч. Авторы добавили совместный режим для того, чтобы геймеры получили случайный опыт от игры с незнакомым человеком. В товарищеских онлайн-встречах введут новый режим, в котором не будет сформированных составов из FUT. Создатели предложат свои уникальные ростеры, которые будут постоянно меняться.
- Разработчики немного изменят главное меню FUT по отзывам игроков. Ориентироваться станет проще благодаря специальным вкладкам.
- Авторы изменят систему предметов игроков, чтобы выделять особо важные атрибуты.
- В FIFA 22 также будет улучшена камера. Особенно это коснётся момента празднования гола. Теперь можно будет сфокусироваться отдельно на эмоциях команды.
- Появятся новые настройки стадиона в FUT. Можно будет контролировать количество людей на трибунах, а также выбирать флаги и баннеры. На трибунах появятся новые VIP-зоны для самых преданных болельщиков.
- В FIFA 22 появятся герои FUT. Это особые версии игроков, созданные в честь самых запомнившихся футболистов. С помощью них можно будет сформировать новые комбинации, которые ранее не были доступны.
FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Google Stadia. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.
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