Герои, кооперативный режим матча и улучшенная камера — детали Ultimate Team в FIFA 22

Electronic Arts опубликовала новый трейлер FIFA 22. В этот раз внимание уделили игровому режиму Ultimate Team. Компания поделилась нововведениями и рядом изменений, которые произойдут в игре. Видеоролик можно посмотреть ниже.

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Главные детали Ultimate Team

Разработчики полностью переработают режим Division Rivals. Он перейдёт на новую лестничную систему, в которой каждый дивизион будет состоять из отдельных элементов.

Элементы будут следующие: ранги, этапы и контрольные точки. Ранги будут отражать прогресс в дивизионе, а контрольные точки – предотвращать потерю прогресса.

Продвижение по лестнице будет зависеть от каждого сыгранного матча. Например, победа продвинет игроков вперёд, поражение — назад, а вот две победы откроют серию побед.

Все игроки начнут с десятого дивизиона. Продвижение по лестнице будет зависеть только от них самих.

В FIFA 22 появятся элитные дивизионы. В них попадут самые лучшие игроки FIFA Ultimate Team со всего мира. Прогресс в элитном подразделении будет схож с рейтингом навыков из FIFA 21.

Игроки из элитного дивизиона будут соперниками других пользователей из того же подразделения. Это сделают для улучшения баланса игры.

Еженедельные награды в Division Rivals можно будет получить, выиграв определённое количество матчей до конца недели. Чем больше игрок одержит побед, тем его награда будет выше.

Теперь Division Rivals считается сезонным соревнованием, привязанным к общему сезону FUT. Он будет длиться около шести недель.

Разработчики решили пересмотреть FUT Champions. Будет введена система баллов вместо победной, которая была ранее. Таким образом, игроки смогут добиваться прогресса даже при проигрышах.

Чтобы попасть в FUT Champions, нужно набрать достаточное количество очков в Division Rivals. Как только игрок наберёт очки, его автоматически переведут в плей-офф для дальнейшей борьбы с чемпионами.

В финале Champions авторы изменят баланс наград на обоих этапах соревнований при одновременном снижении общих требований к матчу.

Новым режимом в товарищеских матчах FIFA Ultimate Team станет кооперативный публичный матч. Авторы добавили совместный режим для того, чтобы геймеры получили случайный опыт от игры с незнакомым человеком. В товарищеских онлайн-встречах введут новый режим, в котором не будет сформированных составов из FUT. Создатели предложат свои уникальные ростеры, которые будут постоянно меняться.

Разработчики немного изменят главное меню FUT по отзывам игроков. Ориентироваться станет проще благодаря специальным вкладкам.

Авторы изменят систему предметов игроков, чтобы выделять особо важные атрибуты.

В FIFA 22 также будет улучшена камера. Особенно это коснётся момента празднования гола. Теперь можно будет сфокусироваться отдельно на эмоциях команды.

Появятся новые настройки стадиона в FUT. Можно будет контролировать количество людей на трибунах, а также выбирать флаги и баннеры. На трибунах появятся новые VIP-зоны для самых преданных болельщиков.

В FIFA 22 появятся герои FUT. Это особые версии игроков, созданные в честь самых запомнившихся футболистов. С помощью них можно будет сформировать новые комбинации, которые ранее не были доступны.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Google Stadia. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.