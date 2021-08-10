Российский сайт LibertyCity удалил девять модов к GTA по требованию Take-Two

Администраторы популярного в сообществе GTA российского сайта LibertyCity сообщили о том, что к ним поступило письмо от Take-Two. В нём компания требовала удалить девять модов к серии Grand Theft Auto, которые напрямую нарушают авторские права. В основном это коснулось тех модификаций, которые переносили карты из старых игр в более новые.
Так, например, администрации пришлось удалить моды для GTA 3, GTA San Andreas, GTA 4 и GTA 5. В каждой из модификации есть попытка замены или переноса локаций. Например, мод SA2LC позволял перенести карту Сан-Андреас в GTA 3, а с помощью Liberty rewind можно было интегрировать Либерти-Сити в GTA 5. Так или иначе, всё это уже удалено.
Take-Two начала действия в сторону модов 17 июля 2021 года. Тогда компания обратилась к ряду ресурсов, которые также распространяли модификации для GTA. По какой именно причине поступила такая реакция, пока неизвестно. Ранее во время финансового отчёта глава Take-Two Штраус Зельник отметил, что компания просит удалить лишь те моды, которые составляют угрозу экономике или нарушают общественный порядок. Карты и локации к этому не подходят.
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