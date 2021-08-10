Слухи: в августе Sony покажет новую Horizon и некий сюрприз

Продюсер игрового шоу Future Game Show Джеймс Джарвис раскрыл возможные даты следующего шоу State of Play от Sony. Её якобы анонсируют 11 августа, а проведут — 19-го. Шоумен также показал примерный лайн-ап мероприятия.
По его словам, Sony покажет геймплей Horizon Forbidden West, а также объявит о переносе игры на 2022 год. Ранее ходили слухи, что игру отложат из-за желания разработчиков отполировать тайтл. Авторы экшен-адвенчуры Kena: Bridge of Spirits покажут по игре что-то новое. Ещё стоит ждать обновления по состоянию разработки гонки Gran Turismo 7. Помимо этого, на презентации покажут какой-то сюрприз.
Предыдущий выпуск State of Play прошел 9 июля. В нём показали больше геймплея Deathloop, а также уделили время нескольким сторонним играм от независимых разработчиков.
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