Открытый бета-тест ремастера Diablo 2 пройдёт в конце августа
Поделиться
Blizzard анонсировала два новых открытых теста Diablo 2: Resurrected. Первый пройдёт с 13 по 16 августа — доступ к нему получат обладатели предварительных заказов. Второй будет открытым и состоится с 20 по 22 число этого же месяца. Компания объявила об этом на официальном сайте.
Детали тестирования
- Ранний бета-тест начнётся 13 августа в 20:00 мск.
- Открытый бета-тест начнётся 20 августа в 20:00 мск.
- Игрокам будут доступны пять классов: варвар, волшебница, амазонка, друид и паладин. Последние два — новички, во время закрытой беты их опробовать не дали.
- Blizzard откроет участникам доступ к двум первым сюжетным актам, а также к мультиплееру.
- В мультиплеере игроки смогут объединиться в группы до восьми человек или сразиться в режиме PvP.
- Тестирование пройдёт на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
- На Nintendo Switch теста не будет — хотя игра на ней появится.
- Обладателям предзаказов также откроются дополнительные бонусы: трансмогрификация «Наследие Арреата» (если на аккаунте есть Diablo 3), питомец «Мефисто» (для обладателей Diablo Prime Evil Collection) и крылья «Хватка ненависти» в самой Diablo 3.
Информация о бета-тесте совпала с ранними утечками. Diablo 2: Resurrected выйдет 23 сентября. Игра будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
Комментарии
- 10 августа 2021
-
22:39
-
22:13
-
19:40
-
18:58
-
18:00
-
17:44
-
17:07
-
13:34
-
12:25
-
11:22
-
11:16
-
11:09
-
11:04
- 9 августа 2021
-
19:14
-
19:10
-
18:26
-
17:26
-
17:06
-
16:43
-
15:56
-
15:48
-
14:13
-
13:37
-
12:50
-
12:48
-
12:03
-
11:19
-
10:58
- 8 августа 2021
-
20:16
-
14:39
-
14:05
-
13:36
- 7 августа 2021
-
20:43
-
13:14
- 6 августа 2021
-
19:25
Партнерский контент