Открытый бета-тест ремастера Diablo 2 пройдёт в конце августа

Blizzard анонсировала два новых открытых теста Diablo 2: Resurrected. Первый пройдёт с 13 по 16 августа — доступ к нему получат обладатели предварительных заказов. Второй будет открытым и состоится с 20 по 22 число этого же месяца. Компания объявила об этом на официальном сайте.

Детали тестирования

Ранний бета-тест начнётся 13 августа в 20:00 мск.

Открытый бета-тест начнётся 20 августа в 20:00 мск.

Игрокам будут доступны пять классов: варвар, волшебница, амазонка, друид и паладин. Последние два — новички, во время закрытой беты их опробовать не дали.

Blizzard откроет участникам доступ к двум первым сюжетным актам, а также к мультиплееру.

В мультиплеере игроки смогут объединиться в группы до восьми человек или сразиться в режиме PvP.

Тестирование пройдёт на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

На Nintendo Switch теста не будет — хотя игра на ней появится.

Обладателям предзаказов также откроются дополнительные бонусы: трансмогрификация «Наследие Арреата» (если на аккаунте есть Diablo 3), питомец «Мефисто» (для обладателей Diablo Prime Evil Collection) и крылья «Хватка ненависти» в самой Diablo 3.

Информация о бета-тесте совпала с ранними утечками. Diablo 2: Resurrected выйдет 23 сентября. Игра будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.