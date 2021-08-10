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Открытый бета-тест ремастера Diablo 2 пройдёт в конце августа

Открытый бета-тест ремастера Diablo 2 пройдёт в конце августа
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Blizzard анонсировала два новых открытых теста Diablo 2: Resurrected. Первый пройдёт с 13 по 16 августа — доступ к нему получат обладатели предварительных заказов. Второй будет открытым и состоится с 20 по 22 число этого же месяца. Компания объявила об этом на официальном сайте.

Детали тестирования

  • Ранний бета-тест начнётся 13 августа в 20:00 мск.
  • Открытый бета-тест начнётся 20 августа в 20:00 мск.
  • Игрокам будут доступны пять классов: варвар, волшебница, амазонка, друид и паладин. Последние два — новички, во время закрытой беты их опробовать не дали.
  • Blizzard откроет участникам доступ к двум первым сюжетным актам, а также к мультиплееру.
  • В мультиплеере игроки смогут объединиться в группы до восьми человек или сразиться в режиме PvP.
  • Тестирование пройдёт на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
  • На Nintendo Switch теста не будет — хотя игра на ней появится.
  • Обладателям предзаказов также откроются дополнительные бонусы: трансмогрификация «Наследие Арреата» (если на аккаунте есть Diablo 3), питомец «Мефисто» (для обладателей Diablo Prime Evil Collection) и крылья «Хватка ненависти» в самой Diablo 3.

Информация о бета-тесте совпала с ранними утечками. Diablo 2: Resurrected выйдет 23 сентября. Игра будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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