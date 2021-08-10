В Mass Effect 2 нашли магазин видеоигр и отсылку к серии GTA — её не замечали 11 лет

Фанат Mass Effect 2 под ником aganymc обнаружил в игре отсылку к франшизе GTA. Он рассказал об этом на реддите и прикрепил скриншот диалога.

Aganymc нашёл пасхалку в одном из магазинов Цитадели, который расположен на 28-м этаже. В нём продают видеоигры. Если поговорить с NPC, то откроется диалоговая ветка: «Я не принимаю жалобы на игры серии Grim Terminus Alliance. Что такого, что вы можете захватывать и избивать рабов? Это просто игра». Первые буквы наименования игры можно сократить как GTA, а судя по описанию — заниматься в ней приходится вещами криминального характера.

Помимо этого, продавец видеоигр пошутит и на другие темы. Например, он предлагает купить дополнительную защиту для игры от пиратов, которая «обладает неприятными последствиями». Речь явно идёт о Denuvo, которая уменьшает производительность ПК-тайтлов. Ещё он заявляет, что при возврате игры вы получите назад всего пять кредитов. Видимо, рефандить невыгодно. Даже сам магазин называется Galactic GameStop, что явно отсылает ко всемирно известной розничной сети GameStop.

В 2021 году BioWare выпустила ремастеры оригинальной трилогии Mass Effect. Они доступны в комплекте Legendary Edition на ПК и консолях. Сейчас канадская студия разрабатывает следующую часть франшизы и новую Dragon Age. Их даты релиза неизвестны.