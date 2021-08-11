EA Sports — о Месси в «ПСЖ»: первая команда с рейтингом 6 звёзд в FIFA 22?
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Electronic Arts, издатель серии FIFA, выложил в твиттер-аккаунте скриншот обновлённого состава «ПСЖ», приуроченный к официальному трансферу Лионеля Месси. «ПСЖ» станет нашей первой командой с рейтингом в 6 звёзд?» — подписан скриншот.
Это отсылка к приобретениям, которые парижский клуб совершил этим летом: Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Лео Месси, Жоржиньо Вейналдум и Ашраф Хакими.
Отметим, что все игроки с обновлённой прорисовкой лиц. EA Sports анонсировала улучшения в графике благодаря системе HyperMotion. Однако она будет работать только на консолях нового поколения — PS5 и Xbox SX|S. Разработчик объяснил это решение большим количеством игроков со слабыми компьютерами, которым пришлось бы улучшать «железо» ради FIFA 22.
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