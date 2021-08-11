ПК-версия Payday 2 стала бесплатной до 15 августа

ПК-версия Payday 2 стала временно бесплатной в Steam до 15 августа. Разработчики решили дать игрокам возможность бесплатно попробовать тайтл в честь восьмой годовщины шутера. Все заработанные достижения перейдут в полную версию Payday 2 в случае её покупки.

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Payday 2 представляет собой шутер от первого лица. В игре нужно заниматься грабежом банков, ювелирных магазинов, складов различных банд и не только. Больше всего тайтл подходит для игры с друзьями. В шутере есть богатый арсенал оружия, перков и масок для кастомизации персонажей.

Помимо бесплатного доступа, саму Payday 2 можно купить по скидке в 50% за 129 рублей. Также в акции участвует ряд дополнений. Некоторые из них можно приобрести за 20 и 40 рублей. В основном DLC добавляют больше оружия, персонажей и различных масок.

Студия Starbreeze разрабатывает Payday 3. У игры долгое время не было издателя, но в мае 2021 года им выступила компания Koch Media. Релиз третьей части шутера состоится в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S.