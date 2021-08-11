Русские фанаты GTA: Vice City сделали ремастер игры на движке GTA 4

Команда энтузиастов под названием RevTeam закончила разработку ремастера GTA: Vice City и выпустила демоверсию. Их проект называется GTA: Vice City 2. Моддеры перенесли оригинальную Vice City на движок RAGE, который использовался в GTA 4.
«Атмосфера старого доброго Вайс-Сити возвращается в современных реалиях. Мы не просто переделали город, а буквально воссоздали его с нуля. Конечно, все миссии, противники и оружие тоже есть»,— рассказала команда.
Скачать демоверсию можно по ссылке. Последний выпущенный патч, который исправил множество багов и ошибок, можно скачать здесь.
В последнее время компания Take-Two начинает массово удалять различные модификации к серии GTA. Всё началось в июле 2021 года. Администрация сайта DSOG призывает как можно быстрее скачать демоверсию ремастера Vice City, потому что Take-Two может попросить удалить и её.
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