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В Fortnite появилась экипировка Супермена

В Fortnite появилась экипировка Супермена
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Epic Games объявила о коллаборации с Суперменом в Fortnite. Элементы экипировки супергероя из комиксов DC уже доступны в шутере. Для получения предметов нужно выполнить ряд специальных заданий.

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Квестов будет несколько. Среди них есть цель воспользоваться телефонной будкой за Кларка Кента. За выполнение каждой задачи будут выдавать награды.

Экипировка, которую можно получить

  • Эмодзи «Призыв к действию»
  • Снаряжение Кларка Кента
  • Граффити «Герб Супермена»
  • Украшение не спину «Дэйли Плэнет»
  • Украшение на спину «Плащ Супермена»

После завершения сюжетной линии откроется доступ к эмоции «Тайная личность». С помощью неё можно переодеться в костюм Супермена и обратно в Кларка Кента. Также можно получить особый стиль «Тень». Он отличается своим тёмным цветом и наличием кирки «Крушитель Одиночества».

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