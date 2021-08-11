В Fortnite появилась экипировка Супермена
Поделиться
Epic Games объявила о коллаборации с Суперменом в Fortnite. Элементы экипировки супергероя из комиксов DC уже доступны в шутере. Для получения предметов нужно выполнить ряд специальных заданий.
Квестов будет несколько. Среди них есть цель воспользоваться телефонной будкой за Кларка Кента. За выполнение каждой задачи будут выдавать награды.
Экипировка, которую можно получить
- Эмодзи «Призыв к действию»
- Снаряжение Кларка Кента
- Граффити «Герб Супермена»
- Украшение не спину «Дэйли Плэнет»
- Украшение на спину «Плащ Супермена»
После завершения сюжетной линии откроется доступ к эмоции «Тайная личность». С помощью неё можно переодеться в костюм Супермена и обратно в Кларка Кента. Также можно получить особый стиль «Тень». Он отличается своим тёмным цветом и наличием кирки «Крушитель Одиночества».
Комментарии
- 11 августа 2021
-
12:57
-
11:25
-
11:22
-
11:14
-
11:08
-
00:16
- 10 августа 2021
-
22:39
-
22:13
-
19:40
-
18:58
-
18:00
-
17:44
-
17:07
-
13:34
-
12:25
-
11:22
-
11:16
-
11:09
-
11:04
- 9 августа 2021
-
19:14
-
19:10
-
18:26
-
17:26
-
17:06
-
16:43
-
15:56
-
15:48
-
14:13
-
13:37
-
12:50
-
12:48
-
12:03
-
11:19
-
10:58
- 8 августа 2021
-
20:16
Партнерский контент