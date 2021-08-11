В Fortnite появилась экипировка Супермена

Epic Games объявила о коллаборации с Суперменом в Fortnite. Элементы экипировки супергероя из комиксов DC уже доступны в шутере. Для получения предметов нужно выполнить ряд специальных заданий.

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Квестов будет несколько. Среди них есть цель воспользоваться телефонной будкой за Кларка Кента. За выполнение каждой задачи будут выдавать награды.

Экипировка, которую можно получить

Эмодзи «Призыв к действию»

Снаряжение Кларка Кента

Граффити «Герб Супермена»

Украшение не спину «Дэйли Плэнет»

Украшение на спину «Плащ Супермена»

После завершения сюжетной линии откроется доступ к эмоции «Тайная личность». С помощью неё можно переодеться в костюм Супермена и обратно в Кларка Кента. Также можно получить особый стиль «Тень». Он отличается своим тёмным цветом и наличием кирки «Крушитель Одиночества».