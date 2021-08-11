В сети появились оценки дополнения «Осада Парижа» для Assassin's Creed Valhalla

12 августа для Assassin's Creed Valhalla выйдет второе крупное дополнение «Осада Парижа». Его действия развернутся после событий основной игры. В DLC главному герою предстоит захватить столицу Франции — Париж. Ubisoft расширила сюжетную линию, а также добавила новые виды оружия и контракты на убийства.

В честь релиза дополнения Ubisoft опубликовала и релизный трейлер. В нём можно увидеть главные особенности DLC, много новых локаций и сражений.

Многие зарубежные издания уже опубликовали обзоры Siege of Paris. Большинство авторов сошлось во мнении, что дополнение получилось насыщенным. В основном отмечают интересную сюжетную линию и новые задания по ликвидации особо важных целей.

Оценки разных изданий

Ubisoft не планирует выпускать в 2022 году новую часть Assassin's Creed. Вместо этого студия займётся поддержкой Valhalla. Ранее авторы говорили, что хотят развивать тайтл в течение нескольких лет.