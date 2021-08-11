СМИ: Cooman уйдёт из состава HellRaisers по Dota 2, Resolut1on станет керри

Киберспортсмен Заур «Cooman» Шахмурзаев может покинуть команду HellRaisers по Dota 2. Ранее он поднял эту тему во время одного из своих стримов, а 11 августа информацию сообщили журналисты Cybersport.Metaratings и Escorenews.

На позицию Шахмурзаева может перейти участник команды Роман «Resolut1on» Фоминок. Пока что он выступает в роли офлейнера. Ранее Романа уже замечали за тренировками на первую роль в пабликах, поэтому информация может оказаться достоверной.

Куда направится Cooman после HellRaisers — неизвестно. Некоторые пользователи связывают уход Заура со сменой руководства, которое произошло в июне 2021 года. Тогда пост генерального директора занял Алдар «Jamba Джамбинов». До него на этой позиции работал Алексей «Magician» Слабухин.