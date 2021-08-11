СМИ: Cooman уйдёт из состава HellRaisers по Dota 2, Resolut1on станет керри
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Киберспортсмен Заур «Cooman» Шахмурзаев может покинуть команду HellRaisers по Dota 2. Ранее он поднял эту тему во время одного из своих стримов, а 11 августа информацию сообщили журналисты Cybersport.Metaratings и Escorenews.
На позицию Шахмурзаева может перейти участник команды Роман «Resolut1on» Фоминок. Пока что он выступает в роли офлейнера. Ранее Романа уже замечали за тренировками на первую роль в пабликах, поэтому информация может оказаться достоверной.
Куда направится Cooman после HellRaisers — неизвестно. Некоторые пользователи связывают уход Заура со сменой руководства, которое произошло в июне 2021 года. Тогда пост генерального директора занял Алдар «Jamba Джамбинов». До него на этой позиции работал Алексей «Magician» Слабухин.
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