Стример WELOVEGAMES провёл стрим в ванной при свечах — общался со зрителями и шутил

Популярный российский стример Денис «WELOVEGAMES» Коробков провёл крайне необычную трансляцию. Он организовал стрим из ванной. Контент-мейкер лежал в наушниках в полной темноте, но кадр освещали небольшие RGB-лампы и свещи, которые были расположены по периметру его ванной. При этом Коробков всё время общался с разными зрителями — всех их он приглашал в голосовой чат.

О чём разговаривал WELOVEGAMES?

Обсудил с одним зрителем, насколько хорошо он спит.

Поговорил с преподавательницей в колледже о конкурсе смайлов на свой канал, который был организован недавно.

О своих планах на вечер после стрима в ванной.

Похвалил книги о Гарри Поттере — говорит, что это словно сказка на ночь.

Пользуется только Spotify, считает лучшим музыкальным сервисом. Однако ему не нравится система рекомендаций в сервисе.

Да и вообще, WELOVEGAMES был очень вежливым с каждым слушателем, слушал их истории и отвечал на вопросы о своей личности.

WELOVEGAMES — известный в сообществе игровой стример, который часто проходит разные тайтлы на своих трансляциях. Вместе с этим блогер часто посещает закрытые мероприятия для партнёров твича и одним из первых пробует будущие релизы на стримах. На его канал подписаны 428 тысяч человек.