Стример WELOVEGAMES провёл стрим в ванной при свечах — общался со зрителями и шутил
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Популярный российский стример Денис «WELOVEGAMES» Коробков провёл крайне необычную трансляцию. Он организовал стрим из ванной. Контент-мейкер лежал в наушниках в полной темноте, но кадр освещали небольшие RGB-лампы и свещи, которые были расположены по периметру его ванной. При этом Коробков всё время общался с разными зрителями — всех их он приглашал в голосовой чат.
О чём разговаривал WELOVEGAMES?
- Обсудил с одним зрителем, насколько хорошо он спит.
- Поговорил с преподавательницей в колледже о конкурсе смайлов на свой канал, который был организован недавно.
- О своих планах на вечер после стрима в ванной.
- Похвалил книги о Гарри Поттере — говорит, что это словно сказка на ночь.
- Пользуется только Spotify, считает лучшим музыкальным сервисом. Однако ему не нравится система рекомендаций в сервисе.
- Да и вообще, WELOVEGAMES был очень вежливым с каждым слушателем, слушал их истории и отвечал на вопросы о своей личности.
WELOVEGAMES — известный в сообществе игровой стример, который часто проходит разные тайтлы на своих трансляциях. Вместе с этим блогер часто посещает закрытые мероприятия для партнёров твича и одним из первых пробует будущие релизы на стримах. На его канал подписаны 428 тысяч человек.
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