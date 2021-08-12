Хакерам удалось запустить шутер Resistance 3 на ПК — это эксклюзив PS3

Хакеры смогли портировать на ПК ещё один эксклюзив PS3 — шутер Resistance 3. Взломщики сделали это с помощью эмулятора консоли RPCS3. Ранее таким образом на ПК смогли запустить первую часть Red Dead Redemption, Uncharted, The Last of Us и другие игры.
В 2019 году портировать Resistance 3 уже пытались, но тогда у тайтла был ряд проблем. У некоторых игроков шутер не запускался, у других постоянно вылетал. Новая взломанная версия игры работает лучше предыдущих. Как минимум, её можно полностью пройти без вылетов и ошибок.
Сам по себе запуск игр через эмуляторы является незаконным, так как это нарушает авторские права. Многие разработчики игр пытаются бороться с хакерами различными способами. На ПК одним из таких методов считается антипиратская защита Denuvo. Она способна защищать игру долгие годы, однако из-за неё страдает производительность.
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