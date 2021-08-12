Ведущего геймдизайнера Apex Legends уволили за расистские высказывания 14-летней давности

Студия Respawn Entertainment уволила ведущего геймдизайнера Apex Legends Даниэля Кляйна. Причина — расистские и сексистские высказывания, которые Кляйн сделал в 2007 году. В них он сравнивал африканцев с животными, а женский гендер называл дебильным. Даниэль рассказал об этом в «твиттере».

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Кляйн очень жалеет о своих прошлых словах. Тогда он не понимал, что может кого-то задеть или обидеть, но сейчас ему искренне жаль. Бывший сотрудник Respawn также подчеркнул, что не оспаривает решение EA о его увольнении.

Вы могли видеть ужасные слова, сказанные мной в 2007 году. Я полностью согласен с тем, что тот человек заслуживал увольнения. Я потратил много сил на то, чтобы стать лучше, и сейчас я подавлен, поскольку чувствую, что уже никогда не смогу исправить то, кем я был. Я писал расистские и сексисткие высказывания не потому, что верил в них, а потому, что знал, что они вызовут реакцию. Однако это не оправдывает меня — влияние моих слов было одинаковым вне зависимости от того, во что я верил.

Кляйн обратил внимание на то, что сейчас он изменился и больше не позволяет себе подобного. Но, судя по всему, уже поздно.

Несмотря на те вещи, которые я говорил ранее, сейчас я другой человек. Я постоянно работал над собой, чтобы стать лучше и как человек, и как геймдизайнер. Могу сказать, что у меня получилось.

Директор по связям с общественностью Respawn Райан Ригни поддержал бывшего коллегу и отметил, что за такой большой период времени люди меняются. Ригни уверен, что Кляйн — очень хороший человек, которому просто не повезло оказаться в такой ситуации. За бывшего сотрудника Respawn также вступилась старший геймдизайнер Алекса Ким. Девушка верит в ту работу, которую Кляйн провёл над собой.

Даниэль попал в Respawn Entertainment в 2020 году. Он сразу начал работать над королевской битвой Apex Legends в качестве геймдизайнера. До этого он в течение восьми лет был сотрудником Riot Games. Оттуда он ушёл по причине нарушения политики компании в отношении социальных сетей.