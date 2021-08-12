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Симулятор бомжа выйдет в Steam в конце августа

Симулятор бомжа выйдет в Steam в конце августа
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Создатели Bum Simulator анонсировали дату релиза игры. Симулятор бомжа выйдет в Steam 26 августа 2021 года. На момент публикации заметки стоимость тайтла неизвестна. Информацию представили в коротком трейлере, где показали основные занятия человека без определённого места жительства.

Быт предстоит весёлый. Игроку придётся просить милостыню на улице, разрушать мусорные баки в поисках ресурсов, сражаться с особо надоедливыми прохожими и даже строить убежище из подручных материалов. Более подробно ознакомиться с игровым процессом можно в видео ниже.

Впервые об игре заговорили в 2018 году, когда студия ThePlayWay представила дебютный трейлер. С тех пор об игре практически не появлялось информации, авторы хранили молчание. Однако игра всё же существует и выйдет уже в конце лета 2021 года.

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