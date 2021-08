Автор Spec Ops: The Line и гитарист Nine Inch Nails выпустят космический хоррор

Творческий руководитель шутера Spec Ops: The Line Кори Дэвис и гитарист группы Nine Inch Nails Робин Финк создали студию Eyes Out. В неё входят разработчики Apex Legends, The Evil Within, Gears of War и других тайтлов. В честь этого был выпущен специальный видеоролик. Посмотреть его можно ниже.

Основатели студии сообщили, что их первой игрой станет одиночный космический хоррор. Особый акцент авторы сделают на повествовании через окружение. Другими деталями создатели не поделились, но пообещали, что расскажут об игре подробнее уже в ближайшие месяцы.

Несмотря на то что Робин Финк — музыкант, он успел поработать и с играми. В 2019 году Финк писал музыку для головоломки Observation. Тогда он назвал этот опыт незабываемым и важным в своей карьере.

