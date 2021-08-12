Анонсирована Frospunk 2 — игра выйдет на ПК, дата неизвестна

11 Bit представила вторую часть Frostpunk. В июне 2021 года авторы тизерили игру, в итоге ей оказался сиквел. Создатели не назвали дату выхода, но стратегию уже можно добавить в список желаемого в Steam, Epic Games Store и GOG.

События Frostpunk 2 развернутся через 30 лет после оригинала. Человечество всё так же вынуждено выживать в сильнейшем морозе и избегать массовой потери рассудка. Концептуально тайтл будет мало чем отличаться от предшественника, но авторы обещали сделать его глубже и интереснее.

«Мы попытались изменить некоторые аспекты игры. Например, политику, различные экономические части, общество и технологический прогресс. Однако теперь людям придётся бороться с тем, что у них внутри», — рассказал один из ведущих разработчиков Якуб Стокальски.

В честь анонса второй части оригинальная Frostpunk получила бесплатный период. Игру можно попробовать в Steam до 16 августа. Также на тайтл действует скидка, его можно купить за 179 рублей вместо 599 рублей.