Нанокостюм из Crysis уже тут? В Южной Корее сделали робота, способного менять цвет

Учёные из Сеульского национального университета опубликовали отчёт об инновационной разработке в виде робота-хамелеона. Он умеет менять цвет кожи в зависимости от поверхности, по которой ползает. Примечательно, что робот не просто отображает окружение, но и старается замаскироваться под него. Для этого используется система паттернов, которая воспроизводит на его корпусе различные узоры и полоски. Время отклика составило полсекунды. Видео с демонстрацией можно посмотреть ниже.

Чтобы достичь такого результата, исследователям пришлось разделить конструкцию на специальные отделы и снабдить их термохромными жидкими кристаллами. Под «кожу» робота встроили нагреватели на основе нанопроволок, а для отслеживания цветов под ногами добавили десятки датчиков.

У такой разработки есть несколько недостатков. Устройство сильно зависит от температуры. На работоспособность робота могут повлиять прямые солнечные лучи и другие факторы. Рабочие показатели температуры — от 25 до 36 градусов. Покрытие робота-хамелеона легче нагреть, чем охладить. Он может менять цвет с красного на синий довольно быстро, а вот в обратном порядке — нет.

Создатели разработки обещали, что продолжат улучшать её различными способами. В будущем планируется добавить улучшенную систему охлаждения, сделать рефлексы более быстрыми и исправить имеющиеся проблемы.

Технологии, которые используются в этом устройстве, могут положить новое начало развитию военной промышленности и экипировки. За примерами далеко ходить не надо, ведь у главного героя трилогии Crysis был навороченный нанокостюм. Он позволял владельцу улучшать физические показатели и, самое классное, становиться невидимым.

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