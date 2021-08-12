Ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas могут выйти в октябре 2021 года

Авторитетное игровое издание Kotaku сообщило новые подробности о ремастерах классической трилогии GTA. Как сообщили журналистам сразу несколько источников, Rockstar Games планирует выпустить переосмысления GTA 3, Vice City и San Andreas осенью 2021 года. Мы выбрали главное из доклада сотрудников сайта.

Ремастеры разрабатываются на Unreal Engine, их разработка близится к завершению. Все три игры выйдут в одном комплекте, его будут продавать только в «цифре».

Запланированный месяц релиза — октябрь 2021 года. До этого дату несколько раз переносили.

Все три игры выйдут на большом количестве платформ: ПК, предыдущее и актуальное поколение консолей, Nintendo Switch и даже Google Stadia.

ПК-версии и мобильные итерации могут выйти только в 2022-м, поскольку Rockstar ориентируется именно на консоли.

Графика обновлённой трилогии описана странно — как смесь новых и старых технологий. Журналисты сравнили увиденное с оригинальными играми, на которых установлены моды. Интерфейс будет немного улучшен, однако будет идентичен первоисточнику.

Rockstar Games бросила значительное количество сил на разработку ремастеров трилогии. Другая часть команды занята некстген-версией GTA 5. Отчасти из-за этого становится понятно, почему GTA Online и Red Dead Online стали значительно реже обновлять.

Авторы могут задуматься и над другими ремастерами, если комплект будет хорошо продаваться. А вариантов много, от Bully до оригинальной Red Dead Redemption.

Ранее стало известно, что русская команда RevTeam выпустила демоверсию собственного ремастера GTA Vice City. Разработчики перенесли оригинальную игру на движок RAGE, который используется в GTA 4.