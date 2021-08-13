Инженер за два года создал копию веб-шутеров из Spider-Man — на них можно летать
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Инженер и ведущий YouTube-канала Built IRL разработал веб-шутеры — специальные устройства, которыми пользуется Человек-паук из франшизы Spider-Man. С их помощью супергерой может летать по Нью-Йорку на паутине и поражать злодеев на расстоянии. Автор девайсов описал процесс их изготовления и показал их работоспособность.
- Работа над проектом заняла два года. Изначально инженер хотел добиться нужного эффекта через компрессоры воздуха, закреплённые на сенсорных перчатках, однако ничего не получилось.
- Конечный вариант конструкции — металлическая трубка с сжатым пропаном, который выстреливает цепь с крюком. Однако она одноразовая, поэтому много полетать не получится. Механик создал сразу несколько таких трубок, чтобы почаще использовать устройство.
- В качестве тренировочной площадки инженер использовал батутный комплекс. Первое время у него не получалось продолжить полёт, он тренировался по часу в день. Однако спустя несколько практических занятий он сумел продлить раскачивание до двух с половиной раз. Зацепиться в третий не получилось.
В начале августа польская школа настоящих ведьмаков открыла сбор заявок на следующие заезды. Билет туда стоит 42 тысячи рублей. Участников нарядят в тематические костюмы и обучат азам охоты на чудовищ, а также другим полезным навыкам.
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