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В Steam появилась рекордно большая скидка на Battlefield 4

В Steam появилась рекордно большая скидка на Battlefield 4
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DICE запустила бесплатные выходные в Battlefield 4. Акция началась 12 августа и продлится до 16 числа. Вместе с этим на полную версию шутера сделали рекордно большую скидку — купить премиальное издание игры можно за 299 рублей. Вместе с этим стали бесплатными три DLC.

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  • Battlefield 4 Premium Edition — 299 рублей (-88%)
  • Дополнение Legacy Operations с картой «Долина драконов» — бесплатно
  • Дополнение Night Operations с режимом, где бои проходят в ночи — бесплатно
  • Дополнение Community Opetaions с дополнительным режимом — бесплатно

12 августа DICE поделилась большим количеством информации о сюжете Battlefield 2042. Несмотря на отсутствие одиночной кампании, авторы всё время будут рассказывать игрокам различные истории через социальные сети, реплики специалистов и короткометражные фильмы. Один из таких — «Исход» — уже доступен для просмотра.

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